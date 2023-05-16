YouTube başından ayrılamayanlara kötü haber

Avustralya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, aşırı YouTube kullanımı ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

Griffith Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Okulu'ndan Dr. Luke Balcombe ve Emeritus Profesör Diego De Leo, YouTube'un ruh sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma başlattı.

Araştırma, 29 yaşın altındaki bireylerin ve düzenli olarak diğer insanların yaşamlarıyla ilgili içerikleri izleyenlerin olumsuz etkilere maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Balcombe, içerik oluşturucular ve izleyicileri arasındaki parasosyal ilişkilerin gelişmesinin 'endişe kaynağı' olabileceğinin altını çiziyor.

Araştırmada, bazı içerik oluşturucuların takipçileriyle sağlıklı ilişkiler geliştirebildiği belirtilirken, bu durumun sosyal kaygıyı şiddetlendirebileceği ve kişisel gelişim için çok önemli olan yüz yüze etkileşimleri engelleyebileceği ifade ediliyor.

Çalışma, bireylerin YouTube'daki zamanlarını sınırlamalarını ve yalnızlıkla mücadele etmek ve pozitif ruh sağlığını desteklemek için alternatif sosyal etkileşim biçimleri aramalarını öneriyor.

Ebeveynler endişeli

Ebeveynler ise bir kontrol mekanizması olmadığı için çocuklarının YouTube'da geçirdikleri süre konusunda özellikle endişeli.

Araştırmacılar ayrıca, YouTube'un kullanıcılara istemeden intiharla ilgili içerik önerebileceğini ve izleyicileri rahatsız edici bir 'tavşan deliğine' sürükleyebileceğini belirtiyor. Bu konuda endişelerini dile getiren araştırmacılar, benzer içerikler şikayet yoluyla kaldırılsa bile, içerik sayısının fazla olmasının kontrolü engellediğini söylüyor.

Balcombe, özellikle YouTube'u yüksek sıklıkta kullanan savunmasız çocuklar ve ergenler için yapay zeka kullanan kontrol önlemlerinin uygulanmasını önerdi.

Balcombe ayrıca, ebeveynlere, pozitif ruh sağlığına uygun içeriklere yönlendiren bağımsız bir algoritmik öneri sistemini tavsiye etti.

Popüler bir bilişim dergisinde yayımlanan çalışmanın bulguları, aşırı YouTube kullanımının ruh sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçlarına ışık tutuyor. Çalışma, 'daha sağlıklı' çevrimiçi alışkanlıkları teşvik etmenin ve güvenilir ruh sağlığı kaynakları geliştirmenin önemini vurguluyor.

'Alice Harikalar Diyarında' filminden psikolojiye uyarlanan teori, 'Alice' karakterinin karşılaştığı delikle birlikte girdiği açmazı ve ruh halini anlatıyor.