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TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ OLDU! YOUTUBE'DAN FLAŞ KARAR
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  3. 16 Aralık 2020 15:44

Youtube'dan Türkiye kararı!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Youtube'dan Türkiye kararı!
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YouTube'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik.

YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”.

Türkiye'den sosyal medya şirketlerine bir ceza daha!Türkiye'den sosyal medya şirketlerine bir ceza daha!

 

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