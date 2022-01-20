Anasayfa Video Galeriler Gündem 10 aracın karıştığı ''buzlanma'' kazası kamerada 10 aracın karıştığı ''buzlanma'' kazası kamerada 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 16:17 Malatya'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç birbirine girdi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e960e53b08130646569053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi: Travestiyim diye... Kar altında ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü yürekleri dağladı Mustafa Sarıgül, Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesine katıldı CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi La Casa De Papel’in Kore versiyonu fragmanı yayınlandı ''Yatak odasına girdiğimde pantolonu inikti'' Bir metrelik karda ''hayatta tutma mücadelesi'' kamerada Çaldıkları paraları eğlence mekanında yemişler! Nedim Şener ve Şaban Sevinç birbirine girdi: ''O sözleri sana yediririm''