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10 aracın karıştığı ''buzlanma'' kazası kamerada

Malatya'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç birbirine girdi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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