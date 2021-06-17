Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade 2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 11:55 Tekirdağ'da eşinden boşanma aşamasında olan genç kadın 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne yol açmıştı. Genç kadının ifadesi kan dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb0e1b3d70a870c66ddb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada Zihin okuma gerçek oldu: Fiyatı 50 bin dolar Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!'' Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin