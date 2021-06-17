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2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade

Tekirdağ'da eşinden boşanma aşamasında olan genç kadın 2 yaşındaki kızını pencereden atarak ölümüne yol açmıştı. Genç kadının ifadesi kan dondurdu.

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