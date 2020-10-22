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HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR! SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
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  3. 22 Ekim 2020 18:50

5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı!

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HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı
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İYİ Parti'deki krizle ilgili yeni açıklama
İYİ Parti'deki krizle ilgili yeni açıklama
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MSB duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu!
MSB duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu!
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Elektrik akımına kapılan sansarı toprağa gömerek kurtardılar!
Elektrik akımına kapılan sansarı toprağa gömerek kurtardılar!
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Ünlü şarkıcı ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
Ünlü şarkıcı ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
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Azerbaycanlı spiker müjdeyi verirken gözyaşlarını tutamadı
Azerbaycanlı spiker müjdeyi verirken gözyaşlarını tutamadı
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