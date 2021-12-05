Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir'' AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir'' 05 Aralık 2021 Pazar Saat: 23:50 AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Eskiyi güçlendirilmiş parlamenter sistemi adı altında yutturmaya çalışıyorlar. Eski sisteme geri dönmek gericiliktir" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ad261a16ad362fa4652fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı... Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu