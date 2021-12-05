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  4. AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir''

AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir''

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Eskiyi güçlendirilmiş parlamenter sistemi adı altında yutturmaya çalışıyorlar. Eski sisteme geri dönmek gericiliktir" dedi.

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