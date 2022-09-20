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  4. AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi

AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyareti sırasında yolunu kesen ve AK Partili bir vatandaş Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi

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