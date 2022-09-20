Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi 20 Eylül 2022 Salı Saat: 12:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyareti sırasında yolunu kesen ve AK Partili bir vatandaş Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63298bb04cd14d1eeb3e3293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş! ''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı'' MasterChef Sergen'den kötü haber! ''Benim aptallığım'' deyip açıkladı! Zam kararı bu hale getirdi! İstanbul'da dikkat çeken manzara Yıldırım düşen petrol rafinerisinde ortalık cehenneme döndü Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı için ipucu verdi Alevler geceyi aydınlattı, zarar 50 milyon TL! Sefo, Fevzi Kaan Türker'i sahneye çıkardı Antalya’da sınır krizi geçiren kadın, evin balkonu yaktı. Balkon yandığı esnada evin camlarını parçalayıp, aşağıya evdeki eşyaları fırlatan kadın, polis ekiplerince sakinleştirildi.