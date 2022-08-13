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  4. Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü

Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü

Antalya’da polis ekiplerinin alkol denetlemesine yakalanan bir vatandaş üflediği alkometre cihazında 123 promilli alkollü olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan ve para cezası alan sürücü , alkollü olmadığını hastanede başka bir alkolmetre cihazı ve kan testi ile ispatlayınca mahkeme kararı ile ehliyetine yeniden kavuşmanın mutluluğunu...

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