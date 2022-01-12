Anasayfa Video Galeriler Gündem Ambulans helikopter yerleşim yerine düştü Ambulans helikopter yerleşim yerine düştü 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 08:55 ABD'nin Philadelphia kentinde biri bebek olmak üzere 4 kişinin bulunduğu ambulans helikopter, bir kilisenin önüne düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61de6d6e98a07c15103632b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayındaki davetsiz misafir gülüşmelere yol açtı Ev sahibinin kira zammına kızan kiracı ortalığı birbirine kattı TEM'de zincirleme kaza! Facianın eşiğinden dönüldü Acun Ilıcalı'dan Survivor 2022 All Star için dikkat çeken paylaşım ''Türk kızlarınıza tecavüz edeceğim'' diyen Suriyeliler snırdışı edildi Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezdi: İşte dehşete düşüren anlar! Nihat Doğan'dan olay yaratan Alişan yorum: Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu... Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak