Ambulans helikopter yerleşim yerine düştü

ABD'nin Philadelphia kentinde biri bebek olmak üzere 4 kişinin bulunduğu ambulans helikopter, bir kilisenin önüne düştü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61de6d6e98a07c15103632b3" allowfullscreen></iframe>