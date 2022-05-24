Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı 24 Mayıs 2022 Salı Saat: 18:30 Antalya Havalimanı'nda boynuna tel halat geçiren Rus turist A.R., görevlilerin düşeceği noktaya getirdiği hava yastığı ve diğer görevlinin teli kesmesiyle ölümden döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628cfa1a0fcfe9143842cdf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu! Celal Şengör: Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü DEAŞ'ın bombacısı yakalandı! Çok sayıda gözaltı var İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Gözaltılar var Türkiye'nin 1690 yıllık antik tiyatrosu yeniden halkla buluştu Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Çığlıkları duyunca çırılçıplak sokağa fırladı Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna sürpriz aday: ''Şemsiye ile uçan adam'' Genç kadını günlerce eve kapatıp taciz etti