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  4. Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı

Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı

Antalya Havalimanı'nda boynuna tel halat geçiren Rus turist A.R., görevlilerin düşeceği noktaya getirdiği hava yastığı ve diğer görevlinin teli kesmesiyle ölümden döndü.

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