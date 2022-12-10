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  4. Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

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Bursa'da akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayda, bir kişi 3 arkadaşa kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

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