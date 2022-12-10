Anasayfa Video Galeriler Gündem Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı 10 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 12:05 Güncelleme: 10 Aralık 2022 Cumartesi 12:05 Bursa'da akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayda, bir kişi 3 arkadaşa kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63944bd2ca5100142b2ecef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi İstanbul'da imalathaneyi kundakladılar! Alevler geceyi aydınlattı Yargıtay'dan düğün öncesi için emsal karar İğrenç ifşa! Annesi ile sevgilisini basıp görüntüleri yayınladı Verdiği borç başına dert açtı: Her gün ölüm korkusu yaşıyor İstanbul'da su samuru sürprizi