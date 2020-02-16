  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Şubat 2020 17:05

Arkak Sokaklar'da bekçi sahnesine tepki yağdı

Bekçileri yetki tartışmaları sürerken ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 542. bölümünde bekçilerle ilgili sahne tepkilere neden oldu.

Video Galeri
İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
HDP önünde nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu
HDP önünde nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu
Video Galeri
İzmir'de 10 yaşındaki kıza cinsel istismar kamerada
İzmir'de 10 yaşındaki kıza cinsel istismar kamerada
Video Galeri
Suriyelilerin kaçak hastanesine baskın ! Polis ekipleri şaşkına döndü
Suriyelilerin kaçak hastanesine baskın ! Polis ekipleri şaşkına döndü
Video Galeri
Survivor 2020'den ilk görüntüler geldi
Survivor 2020'den ilk görüntüler geldi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşın ilginç diyaloğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşın ilginç diyaloğu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM