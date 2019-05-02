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  3. 02 Mayıs 2019 17:47

Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'a protesto

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretleriyle bilinen kişi Adana Çukurova Üniversitesi'nde protesto edildi.

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