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HASTA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
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  3. 19 Ekim 2020 19:00

Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile bir araya gelen muhtarlara seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile bir araya gelen muhtarlara seslendi
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Seni çok özledik İlayda... Gözümüzde tütüyorsun...
Seni çok özledik İlayda... Gözümüzde tütüyorsun...
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PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon!
PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon!
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Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Hitler'in kayıp denizaltısı Karadeniz'de
Hitler'in kayıp denizaltısı Karadeniz'de
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Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı! Hayatından olacaktı
Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı! Hayatından olacaktı
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