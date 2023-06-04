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  4. Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti

Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı. Devir-teslim törenine Nebati'nin ''ohh'' çekmesi damgasını vurdu.

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