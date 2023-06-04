Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 13:10 Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı. Devir-teslim törenine Nebati'nin ''ohh'' çekmesi damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c6310bd9c1b5e040b5023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı Sabah ahıra gidince acı manzarayla karşılaştı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da sokak ortasında bıçaklı kavga