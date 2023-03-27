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  4. Baraj suları çekilince, yıllardır sular altındaki eski şehir gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekilince, yıllardır sular altındaki eski şehir gün yüzüne çıktı

Kayseri’de Yamula Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı.

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