Anasayfa Video Galeriler Gündem Baraj suları çekilince, yıllardır sular altındaki eski şehir gün yüzüne çıktı Baraj suları çekilince, yıllardır sular altındaki eski şehir gün yüzüne çıktı 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:45 Kayseri’de Yamula Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420bcf18018441a2403de83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı var! İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada AK Partililer birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Helikopter iniş yaptığı sırada düştü; yaralılar var Oh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi Şanlıurfa'yı yine sel vurdu! Manzara korkunç İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu böyle sarıldılar Fatih Erbakan: ''Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasını istemiyoruz'' Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü