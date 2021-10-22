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  4. Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı

Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 35 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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