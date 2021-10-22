Anasayfa Video Galeriler Gündem Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 20:10 Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 35 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6172f08ecc29a74ee5635a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada TÜGVA önünde tekme tokat kavga Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı Biden canlı yayındaki bu hareketiyle alay konusu oldu Bill Gates süper lüks yatıyla yeniden Türkiye'de... 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu