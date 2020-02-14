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  3. 14 Şubat 2020 19:15

Binanın çökmesinin ardından yardım çığlıkları ! O anlar kamerada...

Bahçelievler'de 7 katlı bir bina çöktü. Binanın daha önce boşaltıldığı açıklanırken, binanın çökmesinin ardından yaşanan panik kameralara yansıdı.

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