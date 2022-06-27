Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğa güreşinde tribün çöktü Boğa güreşinde tribün çöktü 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 07:45 Kolombiya’da düzenlenen boğa güreşi etkinliği sırasında tribün çöktü. Tribünün çökmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b935e0dba666690f679827" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür'den bu sefer de ''dış güçler'' skeci Gericilerin hedefindeki Melek Mosso yanıtı sahneden verdi! Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı İstanbul'da vahşet! Engelli ağabeyini öldüren zanlının itirafkı şoke etti AFAD, sular altında kalan mahallede vatandaşları botla kurtardı SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri Bir yaşındaki bebeğin mucize kurtuluşu kamerada Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar'' ''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti