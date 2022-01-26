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Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

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