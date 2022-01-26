Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü, 1 yaralı Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü, 1 yaralı 26 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:10 Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f11e26a9c3ba3fb50c9697" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den korkutan ''yeni varyantlar'' uyarısı TAG otoyolu ulaşıma açıldı Şehirler arası otobüs seferleri başladı Para piyasaları uzmanından FED kararı öncesi korkutan dolar tahmini İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde büyüleyen gösteri Sokak ortasında kan donduran cinayet Zafer Partisi’nin imza kampanyası, mahkeme kararına rağmen engellenmeye devam ediyor! TEM ve D-100'de park edilen araçlar sahiplerini bekliyor