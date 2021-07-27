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  4. Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı

Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı

TVNET canlı yayınında moderatörün yaslandığı masa bir anda devrildi. Konukların kısa süreli şok geçirdiği talihsiz kaza anı böyle görüntülendi.

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