Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 13:00 TVNET canlı yayınında moderatörün yaslandığı masa bir anda devrildi. Konukların kısa süreli şok geçirdiği talihsiz kaza anı böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ffd94fa5059a6b346303c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin Alanya'daki ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün! Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler Artvin'deki sel felaketinden inanılmaz görüntü Kum fırtınası şehri böyle yuttu Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı! Canlı yayında korkunç kaza! Muhabir hayatının şokunu yaşadı