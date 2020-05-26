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  3. 26 Mayıs 2020 16:15

Çevreyolunda nefes kesen kovalamaca kamerada

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetleme yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ara sokaklarda polis otosuna çarptı, lastiği patladı, jant üzerinde kilometrelerce kaçtı.

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