Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 19:35 Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş yaklaşık 320 kişinin partiden istifa ettiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fbacb4a01c01dd44455f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı