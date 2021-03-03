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  4. CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti

CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş yaklaşık 320 kişinin partiden istifa ettiğini açıkladı.

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