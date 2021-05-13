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CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'

CHP'li Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "istifa et" çağrısında bulundu.

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