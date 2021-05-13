Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman' CHP'den Süleyman Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman' 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 16:01 CHP'li Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "istifa et" çağrısında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609d231bd449e45ac86accc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayram harçlığı aldı Dev balina Mersin'de sahile vurdu Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi Muhabir canlı yayında ölümden döndü Koronavirüs aşılamasında yeni dönem bugün başladı NASA Mars'tan 3 boyutlu video paylaştı İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada İsrail'i protesto etmek için İstanbul'da araçlarnı yaktılar