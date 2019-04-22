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  3. 22 Nisan 2019 15:03

CHP'li Levent Gök'e linç girişimi kamerada

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit cenazesi sırasında CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün de linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

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