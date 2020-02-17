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  3. 17 Şubat 2020 14:55

Cizre’de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı

Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı. Ağır yaralanan şahsın Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi
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