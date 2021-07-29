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CNN Türk ekibi Manavgat'ta alevlerin arasında kaldı: İşte o anlar...

Antalya, Manavgat'ta çıkan yangını yakından takip eden CNN TÜRK ekibi alevlerin arasında kaldı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever korku dolu o anları anlattı.

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