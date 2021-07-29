Anasayfa Video Galeriler Gündem CNN Türk ekibi Manavgat'ta alevlerin arasında kaldı: İşte o anlar... CNN Türk ekibi Manavgat'ta alevlerin arasında kaldı: İşte o anlar... 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 18:00 Antalya, Manavgat'ta çıkan yangını yakından takip eden CNN TÜRK ekibi alevlerin arasında kaldı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever korku dolu o anları anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6102c28c9775e641ac082ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' Bakan Pakdemirli: Akseki'de çıkan yangın devam ediyor