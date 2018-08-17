Çok sayıda araç birbirine girdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
17 Ağustos 2018 22:40
Çok sayıda araç birbirine girdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Mezit 7 köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Bursa istikametine geliş yönünde meydana gelen kazaya iki otobüs, bir kamyon ve çok araç karıştı. Zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza...