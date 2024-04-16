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  4. Çok tartışılmıştı... Selektör cezaları iptal edildi

Çok tartışılmıştı... Selektör cezaları iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren sürücülere kesilen cezaların iptal edildiğini açıkladı.

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