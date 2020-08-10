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EŞİNE ADRESE TESLİM KADRO AÇAN REKTÖRÜN CEZASI KESİLDİ!
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  3. 10 Ağustos 2020 13:50

Demirören'e satılan Milli Piyango için dikkat çeken iddia

TELE 1 sunucusu Can Ataklı, Milli Piyango'nun özelleştirmesiyle birlikte yeni konulan oyunların tehlike içerdiğine dikkat çekti.

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