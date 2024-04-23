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Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası eski kuran kursunun sıvaları dökülünce, Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı.

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