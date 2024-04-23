Anasayfa Video Galeriler Gündem Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı 23 Nisan 2024 Salı Saat: 11:50 Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası eski kuran kursunun sıvaları dökülünce, Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66277660a7c1157c880a1773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet hırsızından ilginç savunma PKK'ya büyük darbe: 19 terörist öldürüldü 23 Nisan töreninde ''Puta tapmayın'' gözaltısı 2 askeri helikopter havada çarpıştı: 10 ölü Anıtkabir'de 23 Nisan töreni: Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı 23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı Parkta 2 sevgiliye ''mahallenin namusu'' dehşeti Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi Burası ne İsviçre, ne Hollanda.... Burası Türkiye...