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'Depremzedelere kira ve eşya yardımı yapılacak!

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Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere 90 bin TL eşya, 30 bin TL kira yardımı yapılacak.

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