Anasayfa Video Galeriler Gündem 'Depremzedelere kira ve eşya yardımı yapılacak! 'Depremzedelere kira ve eşya yardımı yapılacak! 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 08:20 Güncelleme: 25 Kasım 2022 Cuma 08:20 Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere 90 bin TL eşya, 30 bin TL kira yardımı yapılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63805092c1481a6c54719d17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor! Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu İstanbul'da iğrenç taciz: Genç kızı böyle kurtardı 5.9'luk Düzce depreminde yer yarıldı! Nesli tükenme tehlikesindeki ''canavar'' Türkiye'de bulundu Kötü haber Gazi Üniversitesi'nden geldi: ''İstanbul depremi için zaman doldu'' 3.5 ton metamfetamin ele geçirilen operasyon kamerada Öğretmenler gününde kadın öğretmen garip kazada ölümden döndü Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun davasında şaşırtan ifadeler