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  3. 14 Ocak 2020 13:05

Devlet hastanesinde patlama! Yaralılar var...

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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