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  3. 13 Ocak 2021 17:50

Erdoğan: ''Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek''

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti'nin 4 il kongresinde "Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam edecek" dedi.

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