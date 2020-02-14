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  3. 14 Şubat 2020 11:40

Erdoğan konuşurken masalara vurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye-Pakistan dostluğundan bahsederken dinleyiciler sık sık masaya vurdu. Bu hareketin Pakistan'da alkışlamak anlamına geldiği öğrenildi.

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