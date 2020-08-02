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  3. 02 Ağustos 2020 09:55

Erdoğan konuşurken prompter bozuldu: Geri al, geri al

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bayramlaşma töreninde konuşurken prompter durdu. Erdoğan'ın danışman ekibine ''Geri al, geri al'' dediği duyuldu.

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