Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan yine ''kader'' dedi Erdoğan yine ''kader'' dedi 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 16:55 Güncelleme: 08 Şubat 2023 Çarşamba 16:55 Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir depremzedeye, ''Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3a9d02dfe0f0b6b7fb0a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü 59 saat sonra bir mucize daha! Deprem bölgesine 77 sahra hastanesi kuruldu Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi; binalar boşaltıldı!