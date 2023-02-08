Erdoğan yine ''kader'' dedi

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir depremzedeye, ''Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'' dedi.

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