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  3. 24 Mayıs 2019 15:05

Fatih Portakal'dan canlı yayında Yıldırım için ''Gelmez ama...'' kahkahası

Fox Tv Anahaber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ı canlı yayına davet ederken Binali Yıldırım için 'gelmez ama...' deyip kahkaha attı.

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