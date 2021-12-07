  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fenerbahçeli yöneticiden dostluk maçı sonrası Galatasaray'a skandal sözler!

Fenerbahçeli yöneticiden dostluk maçı sonrası Galatasaray'a skandal sözler!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasında tepki çeken bir konuşma yaptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Görüntüler İstanbul'dan: Nefes kesen özel harekat tatbikatı
Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi!
Asgari ücret için ikinci toplantı sona erdi! Zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı
Polisin bir genci tokatladığı görüntüler tepki çekti
''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı
Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı!
Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat
Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu