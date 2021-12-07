Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçeli yöneticiden dostluk maçı sonrası Galatasaray'a skandal sözler! Fenerbahçeli yöneticiden dostluk maçı sonrası Galatasaray'a skandal sözler! 07 Aralık 2021 Salı Saat: 22:25 Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasında tepki çeken bir konuşma yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61afb5252c870b07664953e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler İstanbul'dan: Nefes kesen özel harekat tatbikatı Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi! Asgari ücret için ikinci toplantı sona erdi! Zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı Polisin bir genci tokatladığı görüntüler tepki çekti ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu