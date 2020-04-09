  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Nisan 2020 17:05

Feribotta koronavirüs dehşeti! Yolcular kendilerini denize attı

Endonezya'da bir feribotun bir çalışanında korona virüsü tespit edildiği duyulunca bazı yolcular denize atladı. Feribottaki tüm yolcular karantinaya alındı.

Video Galeri
Sağlık çalışanı ile torunu arasında ağlatan anlar
Sağlık çalışanı ile torunu arasında ağlatan anlar
Video Galeri
''Virüs kimseyi öldürmez'' dedi ve tedavi yöntemini açıkladı !
''Virüs kimseyi öldürmez'' dedi ve tedavi yöntemini açıkladı !
Video Galeri
Talat Bulut da seti eve taşıdı
Talat Bulut da seti eve taşıdı
Video Galeri
Koronavirüsün nasıl bulaştığını en güzel gösteren animasyon!
Koronavirüsün nasıl bulaştığını en güzel gösteren animasyon!
Video Galeri
Moskova'da büyük patlama
Moskova'da büyük patlama
Video Galeri
Ceza kesilen baba: ''Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?''
Ceza kesilen baba: ''Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM