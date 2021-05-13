Anasayfa Video Galeriler Gündem Filistinli diye linç etmeye çalıştılar Filistinli diye linç etmeye çalıştılar 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 08:20 İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı. Kalabalık bir grubun Filistinli bir araç sürücüsünü linç etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609cb730910be63c9f638b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi İstanbul’da korkutan patlama Nezen Germiyen cinayetinde kan donduran itiraf Kuma gitmek istemediği için vurulan 15 yaşındaki Emine yaşam mücadelesi veriyor Çorapta sakladığı altınları kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Genç kadın 5. kattan atladı - Yaşam Haberleri İstanbul'da takside çay içme kavgası Erdoğan:'' Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz'' İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı