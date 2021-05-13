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Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

İsrailli yerleşimciler, Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalışırken, Filistinli esnafın dükkanlarına saldırarak camları kırdı. Kalabalık bir grubun Filistinli bir araç sürücüsünü linç etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

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