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Gökyüzünde ateş topu heyecanı kamerada

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde görülen ateş topu şeklindeki göktaşı kameralara yansıdı.

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