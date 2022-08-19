Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökyüzünde ateş topu heyecanı kamerada Gökyüzünde ateş topu heyecanı kamerada 19 Ağustos 2022 Cuma Saat: 16:35 Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde görülen ateş topu şeklindeki göktaşı kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ff919845f7bb11254348e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köpek toprağı eşeledi, vahşet ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! Taşınma süreci başladı Yanındaki çocuklara hırsızlık yaptıran kadın kamerada! AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen anketçiden canlı yayında AK Parti'ye kötü haber Karamollaoğlu çılgına döndü: ''Bu kadar kafasızlık olmaz'' Genç kadın elleri, ayakları ve ağzı bağlı bulundu, gerçek ortaya çıktı HDP'li Gergerlioğlu'nu terleten soru House Of The Dragon’dan bir fragman daha Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı