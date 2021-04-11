Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumu alay konusu oldu Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumu alay konusu oldu 11 Nisan 2021 Pazar Saat: 22:25 Magazin yorumcusu Hakan Ural'on Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından "ti"ye alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60734d3b4fefd565b23550c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metroda fasulye ayıklayan teyze sosyal medyada viral oldu Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'muz rehinedir; korkmayın, konuşun, yanınızdayız 5 yıldızlı otelde skandal görüntüler! 400 kişilik parti! Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı Mansur Yavaş yıkım bölgesinde 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi