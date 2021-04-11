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  4. Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumu alay konusu oldu

Hakan Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumu alay konusu oldu

Magazin yorumcusu Hakan Ural'on Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından "ti"ye alındı.

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