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  3. 30 Ekim 2018 20:41

Harran Üniversitesi Rektörü: ''Erdoğan'a itaat farzdır''

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bir tv programında "Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dır" açıklamasını yaparak Erdoğan'a karşı gelmenin de haram olduğunu söyledi.

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