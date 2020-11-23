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  3. 23 Kasım 2020 20:35

İspanya’da panik anları! Yolcu uçağı bir anda alev alev yanmaya başladı

Video Galeri
Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı
Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı
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Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü! Kaza anı kamerada
Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü! Kaza anı kamerada
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Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı!
Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı!
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Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı
Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı
Video Galeri
Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisini bastı!
Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisini bastı!
Video Galeri
Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü
Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü
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