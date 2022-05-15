Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus 15 Mayıs 2022 Pazar Saat: 13:25 Arnavutköy sahilini istila eden denizanaları görenleri tedirgin etti. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra kirlilik de göze çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6280d51c014baf04a67ea923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu Küme düşen Bursaspor'un kaptanına taraftar dayağı Güldür Güldür'ün ''yandaş medya'' skeci olay oldu Davutoğlu'ndan ''Altılı masadan ayrıl oyumuz sana'' diyen vatandaşa olay cevap Düğün arabası değil, boşanma davası arabası! Gören gözlerine inanamadı Erdoğan sosyal medya yasasının altını doldurdu: ''Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir'' Deniz Seki'nin son halini görenler tanıyamadı, Bülent Ersoy'a benzettiler Gökçek’in eski başkan vekili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni karıştırdı