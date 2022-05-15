İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus

Arnavutköy sahilini istila eden denizanaları görenleri tedirgin etti. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra kirlilik de göze çarptı.

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