  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Ağustos 2020 12:55

İstanbul’da asker uğurlamaları yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askere gidecek olan gençlere seslenerek, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacağını duyurdu.

Video Galeri
Wayfair skandalıyla ilgili çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Wayfair skandalıyla ilgili çirkin paylaşımlara suç duyurusu
Video Galeri
Kuyumcu karı-koca soyguncuyu böyle alt etti!
Kuyumcu karı-koca soyguncuyu böyle alt etti!
Video Galeri
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Video Galeri
Yeni AKM inşaatının yüzde 57'si tamamlandı
Yeni AKM inşaatının yüzde 57'si tamamlandı
Video Galeri
Büyükada'da skandal görüntüler! Dilek dilemek için maske astılar
Büyükada'da skandal görüntüler! Dilek dilemek için maske astılar
Video Galeri
Klima bomba gibi patladı!
Klima bomba gibi patladı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM