İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü

İstanbul'da 2 aile çatıştı, çok sayıda yaralı var!

Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti!

Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar

Köpeği ezip geçti, hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti