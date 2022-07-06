Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 16:35 İstanbul'da bir kişi, kendisine dava açan kadını ve avukatını silahla öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c58faaf40012284a7f4a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede silah sesleri! Doktoru vurup intihar etti Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu Oytun Erbaş iş başında: ''Dışkısı bol olan uzun yaşar'' Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na: ''Bu cehalettir'' Market hırsızı kadın çalışanı yerde sürükledi Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi Kurban Bayramı da gurbetçilerin bayramı oldu! Burası Edirne! Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar