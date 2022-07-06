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  4. İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü

İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü

İstanbul'da bir kişi, kendisine dava açan kadını ve avukatını silahla öldürdü.

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