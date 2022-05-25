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İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde...

İstanbul Kağıthane'de çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı. İğrenç videoda bir kişinin parkta etrafına aldırış etmeden mastürbasyon yaptığı anlar görüntülendi.

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