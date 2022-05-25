Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde... İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde... 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 22:15 İstanbul Kağıthane'de çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı. İğrenç videoda bir kişinin parkta etrafına aldırış etmeden mastürbasyon yaptığı anlar görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628e804afd4569473863be73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu! Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor ''Çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar'' İstanbul'da ilginç sosyal deney: ''Kilometre başına 1.600 TL ödedi'' İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu Arto'nun, Murat Boz için ''eşcinsel'' iması ortalığı karıştırdı