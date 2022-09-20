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İstanbul'da kan donduran olay: Aracını ateşe verdi, polise ve etrafa saldırdı sonrası korkunç

İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde bir sürücünün polislere tepki göstermesi üzerine ortalık karıştı.

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