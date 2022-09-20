Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da kan donduran olay: Aracını ateşe verdi, polise ve etrafa saldırdı sonrası korkunç İstanbul'da kan donduran olay: Aracını ateşe verdi, polise ve etrafa saldırdı sonrası korkunç 20 Eylül 2022 Salı Saat: 21:40 İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde bir sürücünün polislere tepki göstermesi üzerine ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632a09103dd3845c0e300ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro inşaatında vinç devrildi; ölü ve yaralılar var NASA'nın keşif aracı, Mars'ın derinliklerinden gelen sesleri kaydetti Trafikte savrulan tekerlek sürücülere zor anlar yaşattı Türkiye ''Dur ben geçeyim de, çirkinim ben'' diyen belediye işçisini konuşuyor Cumhurbaşkanı'na ABD'de soğuk duş: ''Reisi yargılansın'' İstanbul'da cami hoparlöründen Isabelle şarkısını çaldılar Arto'dan canlı yayında Hadise ve Reza Zarrab iddiası Akaryakıt fiyatlarında indirim Anadolu'nun ilk yerleşim yerinde 4 bin 500 yıllık keşif! İlk kez rastlandı